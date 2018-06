Greu manipulació de El Mundo que s'inventa unes declaracions de l'actor Daniel Brhül contra Catalunya

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 16:20 h

Per acabar-ho d'adobar, la notícia explica que l'actor germanocatalà ha denunciat altres vegades que han tergiversat les seves declaracions

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Daniel Cèsar Martí Brühl González Domingo, més conegut per Daniel Brühl és un actor de pare alemany i mare catalana. A Catalunya se'l coneix, principalment, pel seu paper protagonista a la pel·lícula Salvador, que narrava la història de Salvador Puig i Antich, l'últim assassinat del Franquisme o un dels anuncis de l'estiu d'Estrella Damm. El diari espanyol de la caverna El Mundo ha fet una notícia sobre ell i s'ha inventat unes declaracions de l'actor usant-lo per atacar Catalunya.

La plataforma de sèries i pel·lícules en streaming, Netflix, fa uns mesos que va estrenar una nova sèrie 'L'alienista' que protagonitza l'actor germanocatalà Daniel Brühl. El diari espanyol El Mundo usa aquesta excusa per a fer una notícia de l'actor que titula "Daniel Brühl: "Quien quiera independizarse es un idiota".

Però davant d'un titular tan contundent i extrem s'hi amaga una mentida clamorosa. Dins de l'article no hi surt per enlloc aquesta declaració. Simplement es fa ressò d'unes paraules que l'actor havia fet a altres mitjans on afirmava que la situació entre Catalunya i Espanya és "un tema extremadament complex. A mi em fa molt de mal perquè sempre m'he sentit europeu. Ni espanyol, ni alemany, ni català. Europeu".

Per acabar-ho d'adobar diari espanyol explica que aquestes paraules les escrivia el mateix actor queixant-se que havien tergiversat unes declaracions posteriors.

Notícies relacionades