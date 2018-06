"La xarxa en massa dilapida una enquesta de VOX"

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 17:30 h

El partit d'ultradreta surt escaldat quan proposa "tancar les fronteres espanyoles" davant el cas Aquarius

Gerard Sesé @gerardsese | El cas del vaixell Aquarius i els 600 immigrants que transporta i que Espanya s'ha ofert a rebre davant la inoperància dels països Europeus ha enrabiat la ultradreta espanyola. El partit VOX ha fet una enquesta a les xarxes socials per a carregar contra Pedro Sánchez i la resta de partits però n'ha sortit escaldat després de la reacció dels internautes.

Com sol passar, els grupuscles més radicals de la ultradreta, com el partit VOX, encara més a la dreta que PP i Ciudadanos (que ja és dir) ha aprofitat l'afer sobre el vaixell Aquarius i els 600 immigrants que duu a bord i que seran transportats al port d'Espanya per a propagar el seu discurs radical racista.

Així doncs avui han publicat la següent enquesta: "Davant l'efecte crida que suposa el gest de propaganda de Pedro Sánchez amb el #Aquarius, hem de:

1. Obrir fronteres i que vinguin tots, com pretenen PP-PSOE-Cs-Podem-separatistes

2. Protegir fronteres i ajudar en origen com defensa VOX



ENCUESTA: Ante el efecto llamada que supone el gesto de propaganda de Pedro Sánchez con el #Aquarius, debemos:



1. Abrir fronteras y que vengan todos, como pretenden PP-PSOE-Cs-Podemos-separatistas



2. Proteger fronteras y ayudar en origen como defiende VOX — VOX (@vox_es) 12 de juny de 2018 Però el tir els ha sortit per la culata i el resultat se'ls ha capgirat després que la xarxa en massa trolegés la seva publicació. Ara mateix, amb prop de 43.000 vots, l'opció guanyadora és la primera, la d'obrir fronteres, que és la que no vol VOX. El resultat és aclaparador amb un 76% a favor de l'opció 1. I encara queden unes 17 hores perquè es tanqui l'enquesta.

