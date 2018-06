[Vídeo] Iceta desmenteix el seu discurs en només 13 dies

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 17:00 h

De negar el conflicte civil a Catalunya a abraçar les paraules de Borrel

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | No hi ha res pitjor que enxampar un polític mentint, i aquest és el cas del primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

© ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes iceta

El cas que ens ocupa comença en el programa Bienvenidas al norte, una proposta televisiva on unes àvies del sud d'Espanya visiten Catalunya per entendre la situació política. En l'episodi on les dones conversen amb polítics catalans es pot veure com un dels interpel·lats és Miquel Iceta. En un moment del diàleg, on una de les protagonistes admeten la seva sorpresa per la manca de crispació social que sempre intenten mostrar els mitjans, el socialista l'avisa que "a vegades vist des de fora sembla que aquí hi ha un liu enorme, i no és veritat": "Heu trobat gent independentista que no és radical ni vol excloure, que defensa les seves idees. I gent no independentista que no diu que l'independentista sigui el seu enemic amb el qual han d'acabar".

Amb el nou govern de Pedro Sánchez el líder socialista català es troba en una situació on ha de justificar tot del ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, de qui no només va normalitzar que digués coses com que calia "desinfectar Catalunya", sinó que, amb les polèmiques paraules on afirmava a El Objetivo que "Catalunya és al límit del conflicte civil" el primer secretari ahir va sortir de pressa per donar per bones les seves paraules asseverant que "sí" que hi ha aquest risc: "Sí, venim d'un període molt difícil i molt dolorós on hi ha hagut una polarització fruit d'una mala gestió política per les dues parts, però no estem al davant d'un enfrontament civil. Agafaria les paraules de Josep Borrell quan va dir que ara tenia una funció diplomàtica i que havia de ser diplomàtic en les seves consideracions".