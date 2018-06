C's controla les reivindicacions de la policia espanyola a canvi de diners

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 18:00 h

Dues terceres parts dels manifestants per l'equiparació salarial a Barcelona no eren ni tan sols policies

Redacció| Surten a la llum més draps bruts contra Ciudadanos. El diari 'Público' ha avançat en exclusiva que el partit taronja hauria pagat a l'associació policial Jusapol a canvi que aquesta fes campanya en pro d'Albert Rivera. L'abril passat, de fet, el fundador i coordinador de Jusapol a Madrid, Carlos Morales, va dimitir en contra de la infiltració i manipulació per part de Ciudadanos d'aquesta associació policial creada el 2017, a Palència, per reclamar l'equiparació salarial de la policia espanyola amb la resta de cossos de l'Estat . "L'essència de Jusapol desapareix [...] ja no som tots -és d'uns pocs-, crec que no és apolític i tampoc asindical", deia Morales.

I, a més, explicava: "Els problemes vénen quan [...] ens exigeixen que cal ficar per imperatiu legal a una persona que ni coneixíem, i a més que anava a ser el secretari general! A partir d'aleshores, ens neguem tots... a que algú taronja imposés el secretari nacional. Aquesta persona imposada, a partir d'aquest moment ha anat al lliurament de la ILP, s'ha fet la foto al costat d'Albert Rivera, ha anat a la manifestació de Valladolid, ha anat a la manifestació de Guadalajara i també a la manifestació d'Àvila. Anteriorment a això, no se l'havia vist". Sobre aquesta persona -a la qual anomena "l'impostor"- diu Morales que "en la Secretaria d'Organització ell té tot el pes del sindicat, recolzat també per un amic seu que s'ha portat". Explica que les paraules exactes van ser que "hi ha hagut ordres que es fes així", per la qual cosa ell va decidir plegar.



Va ser aleshores quan Jusapol va quedar en mans de Ciudadanos (que, ben aviat, va forçar la seva transformació en el sindicat policial Jupol), que decideix aprofitar-se d'un moviment que (en principi) reivindica l'equiparació salarial per usar-lo contra l'independentisme a Catalunya. Prova d'això és la manifestació que va impulsar Jusapol el passat 20 de gener a Barcelona, on van acudir agents de la policia espanyola d'arreu d'Espanya gràcies al partit de Rivera. I és que, segons Morales, a l'organització prèvia d'aquest acte -dedicat a que el líder de C's guanyés punts en el conflicte entre Catalunya i Espanya- ja es va plantejar que s'invertirien molts recursos si els agents accedien a fer-li la campanya a Rivera. Diu ell que C's es va oferir a pagar la mobilització, que seria utilitzada com a arma contra els partits sobiranistes, en lloc de per demanar millors condicions pels agents de la policia espanyola. De fet, 'Público' ha tingut confirmació des de diverses fonts que els veritables promotors i organitzadors de la manifestació no van ser els sindicats policials, sinó Societat Civil Catalana i Ciudadanos, que es va fer càrrec de la major part dels costos.



També van ser els seus dirigents els que van encapçalar la mobilització, estant en primera línia Albert Rivera i Inés Arrimadas, acompanyats del líder del PPC, Xavier Garcia Albiol: "les dues terceres parts dels manifestants no eren policies ", ha dit a 'Público' un policia que va participar en la marxa protegint els polítics. "Jusapol només havia aconseguit reunir uns 5.000 euros, però el cost total d'aquesta ostentació de mitjans, amb grans entarimats i megafonia a plaça Catalunya -fins i tot un globus aerostàtic! - va ascendir a 17.000, segons em van explicar els companys que van veure els comptes de despeses. I la diferència la va abonar Ciutadans ", ha assegurat l'agent. Abans d'aquesta, totes les mobilitzacions de l'associació a Madrid no havien tingut cap cost.