[Vídeo] El periodisme espanyol exporta el monolingüisme al Mundial fent el ridícul

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 19:00 h

El periodista Pedro Morata reincideix en donar la nota mentre cobreix un acte esportiu

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El periodisme espanyol ha exportat el monolingüisme al mundial de Rússia del 2018. Avui la selecció francesa ha ofert una roda de premsa on ha intervingut Antoine Griezmann, un dels seus jugadors estrella i que el Barça pretén fitxar aquest estiu. Aquesta, doncs, era la pregunta que tots els mitjans volien fer i Pedro Morata, de la SER, com que només es podia parlar en francès, ha fet el ridícul d'aquesta manera.

La Federació Francesa de Futbol ha estat molt clara durant la roda de premsa d'avui que han ofert alguns dels seus jugadors: totes les preguntes en francès i sobre la selecció. Davant la possibilitat que l'estrella gala, Antoine Griezmann, acabi vestint la samarreta del Barça la temporada que ve, els mitjans espanyols acreditats volien saber si l'Altético de Madrid es quedarà sense el seu jugador més valuós.

El responsable francès de moderar la roda de premsa no ha parat d'intentar parar els mitjans espanyols que preguntaven en castellà sabent que el jugador francès parla perfectament el castellà. El nostre protagonista, com que no domina bé cap altre idioma que no sigui l'espanyol, el periodista Pedro Morata ha usat el traductor del telèfon mòbil per a formular la pregunta tal com es pot veure al vídeo del final de tot de la notícia.



No és la primera vegada que Pedro Morata és notícia per quelcom que no té relació amb la notícia que cobreix. Als Jocs Olímpics de Rio de Janerio va protagonitzar un moment força vergonyant quan es va fer una foto amb la catalana Gemma Mengual dient que en persona era més prima i més bonica.



Entre els riures i l'estupefacció, el moderador no ha deixat contestar al jugador francès i hi ha hagut de prohibir al següent periodista espanyol que anava a tornar a preguntar en castellà.

Quan el teu francès no és prou bo per fer una pregunta, i fas ús del traductor automàtic del mòbil: https://t.co/gNtVbl0zjb pic.twitter.com/a17NNeNGcc — Esport3 (@esport3) 12 de juny de 2018

Notícies relacionades