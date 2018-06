[Vídeo] Els nous fitxatges d'ERC al Congreso desafien l'Estat en prometre el càrrec

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 18:30 h

Carolina Telechea i Joan Margall substitueixen les noves conselleres de Justícia i Agricultura

Redacció| Canvien les cares dels diputats d'Esquerra Republicana al Congrés espanyol i les noves hi arriben amb força. Carolina Telechea i Joan Margall substituiran a Madrid les noves conselleres de Justícia i Agricultura, Ester Capella i Teresa Jordà, i -avui- han hagut de prometre el càrrec a la cambra. Ho han fet, en català, per "la llibertat de les preses i exiliades" i "per la República catalana".





Preguntats per la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si "juren o prometen acatar la Constitució", ambdós han promès l'escó "per imperatiu legal". També ambdós han decidit fer-ho vestits de groc per la llibertat dels presos polítics i, Margall, amb un missatge estampat amb la paraula 'Free' i el rostre de Dolors Bassa, empresonada per la justícia espanyola.







#EnDirecto @joanmargall y @caroltelechea toman posesión de sus actas como diputados de @Esquerra_ERC, en sustitución de Teresa Jordà y Ester Capella. pic.twitter.com/ENmOtdVqjl — Congreso (@Congreso_Es) 12 de juny de 2018 Tot i que alguns dels presents a la cambra s'han esverat davant les paraules dels republicans, almenys Pastor no els ha replicat haver promès el càrrec en català; com sí va fer el seu homòleg al Senat, Pío García-Escudero, fa unes setmanes amb la senadora Mirella Cortès.

