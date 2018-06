Els ultres espanyolistes que van actuar a l'Ametlla de Mar amenacen amb fer ús de les armes

Alexandre Pineds Fortuny Barcelona Barcelona

12 de juny de 2018, 19.45 h

UNA "BRIGADA" , ELS ULTRES SÓN SANGUINARIS, I ARRELATS A LES FORCES ARMADES, ESSENT-NE MOLTS. JA EN NÒMINA. SENSE DEMOCRÀCIA, NO S'ATURARÀ LA FÚRIA HIDROFÒBICA DELS INDIVIDUS, QUE FAN FEFAENT QUE LA CULTURA, LA CIVILITZACIÓ NO ELS HA ARRIBAT, NO SÓN HUMANS, HO TÉ ESCRIT EL PALEONTÒLEG, EUDALD CARBONELL "ENCARA NO SOM HUMANS" SITUACIÓ ON ESTAN CLOSOS,, SENSE COGNICIÓ,AQUESTES RATES DE CLAVEGUERES I EL LLENGUATGE DE L'HÀBITAT ELS ESGÜELLS. CAL AL "REINO", SUPERAR-HO EN PRIMER LLOC A... Llegir més