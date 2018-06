Catalunya té cura de la seva pluralitat: cap impediment per a la primera alumna que demana fer la Selectivitat en aranès

La Generalitat ja ha informat que se li corregiran els exàmens donat que l'aranès és llengua oficial a Catalunya. Bruna ha anat més enllà i ha dit que els propers exàmens de la selectivitat ja podrien estar escrits en aranès donat que és llengua oficial al país. Bruna d'aquesta manera s'ha convertit en la primera alumna que fa aquesta reivindicació. Demanda que no ha tardat a obtenir la resposta afirmativa de la Generalitat, dient que se li corregiran aquestes proves contestades en aranès sense cap problema.

