Espanya queda retratada davant l'ONU en parlar de Gibraltar com una colònia

Fa pocs mesos desestimava la petició de les Nacions Unides per respectar els drets polítics de Jordi Sànchez

Gerard Sesé @gerardsese | La comunitat internacional comença a veure el llautó a Espanya. La diplomàcia espanyola a tornat a fer una ofensiva davant del Regne Unit per a aconseguir la sobirania de Gibraltar i ho ha fet a través de les Nacions Unides. De fet, l'Estat espanyol ha assegurat a l'organisme internacional que intervingui en la negociació i li assegura que el Peñón és l'última colònia que queda a Europa.

Nova ofensiva d'Espanya per a aconseguir la sobirania de Gibraltar. De res ha servit que posició del Regne Unit i, molt menys, la dels habitants del Peñón que no en volen sentir ni a parlar de ser espanyols, ni amb el Brexit sobre la taula.

La hipocresia espanyola

El cas de Gibraltar ha tornat a fer evident la hipocresia d'Espanya i, aquest cop, involucrant les Nacions Unides. Aquest passat dilluns la diplomàtica espanyola Francisca Pedrós va explicar que el Gobierno que "no hi ha cap altra solució al conflicte de Gibraltar que un procés de descolonització negociat entre Espanya i el Regne Unit en els termes que estableixi l'ONU". De fet, va voler insistir que mentre no es resolgui la qüestió, les autoritats espanyoles consideren que el comitè de Descolonització de mantenir a Gibraltar en la seva llista de territoris que no han estat descolonitzats.

La diplomàcia espanyola vol fer entendre a l'ONU que Espanya "segueix patint en ple segle XXI" una "situació colonial anacrònica" i que Gibraltar és "l'única colònia existent en el continent europeu".

Usar l'ONU quan interessa no és de bons ulls des de la institució internacional. Des de l'ONU recorden perfectament com Espanya ha fet cas omís a la seva petició pel flagrant cas de vulneració de drets a Jordi Sánchez, pres polític a Espanya. L'ONU reclamava a l'Estat espanyol que permetés Sánchez ser investit president de la Generalitat i que garantís, així, els seus drets polítics.

Animadversió dels gibraltarenys a ser espanyols

Cal recordar que daurant l'últim mig segle, els ciutadans de Gibraltar han votat dues vegades en un referèndum per a decidir a qui pertany la seva sobirania, per tant, la seva nacionalitat. L'any 1969, en ple franquisme, es va produir el primer referèndum d''autodeterminació. El 99% dels vots amb una participació del 73% van decidir mantenir-se dins el Regne Unit. L'any 2002, ja amb una Espanya més simpàtica i democràtica, la corona anglesa va tornar a guanyar per golejada a Espanya: amb el 88% de participació, més del 98% va tornar a votar a favor de mantenir-se al Regne Unit.

