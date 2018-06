Coscubiela encén la xarxa calcant el discurs del PSOE sobre la sentència de Nóos

Última actualització Dimarts, 12 de juny de 2018 20:30 h

La celebra com una victòria per a la democràcia espanyola

Redacció| "La llei és igual per a tots". Aquestes han estat les paraules de la nova ministra de Justícia espanyola, Dolores Delgado, en conèixer avui la sentència del cas Nóos que ha condemnat el cunyat del rei Felip VI, Iñaki Urdangarín, a 5 anys i 10 mesos de presó per malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències. Una resposta que era previsible però que segur que molts no esperaven que calqués -via Twitter- Joan Coscubiela.

Unes paraules que li han valgut moltes crítiques a la xarxa, on li han recordat el seu passat reivindicatiu amb ICV o dins el món sindical i li han retret que s'hagi apropat tant a discursos com el del Gobierno espanyol. A més, també s'han encarregat de recordar-li que la manca de separació de poders a Espanya no és un fet objectiu, apuntant a casos com el dels presos polítics i exiliats catalans, els membres dels CDR perseguits, els joves d'Altsasu o el raper Valtonyc. A continuació, podeu llegir el tuit de Coscubiela i les respostes dels usuaris de Twitter.



La Justicia es lenta, pero la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos desmiente a quienes llevan años enterrando la independencia judicial. Ya son muchas las sentencias dictadas por los Tribunales españoles en materia de corrupción. Buena notícia para la democracia. — J.Coscu (@jcoscu) 12 de junio de 2018

De fet, l'exportaveu de Catalunya Sí Que Es Pot ha aixecat una gran polseguera a la xarxa en celebrar els fets com una victòria per a la democràcia espanyola, tot i que a l'exduc de Palma se li ha rebaixat la pena i encara té alguna possibilitat d'evitar la presó demanant un indult o recorrent en empara davant el Tribunal Constitucional. "La Justícia és lenta, però la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas Nóos desmenteix els que porten anys enterrant la independència judicial. Ja són moltes les sentències dictades pels Tribunals espanyols en matèria de corrupció. Bona notícia per a la democràcia", ha escrit Coscubiela.