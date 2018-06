On és Mariano Rajoy?

L'expresident no té intenció de renunciar al seu escó fins després del congrés extraordinari del PP, on sortirà el nom del seu sucessor. I després ja es veurà què passa.

El seu entorn més immediat ha comentat a El Español que no entra dins dels plans de Rajoy exercir com a líder de l'oposició.

De moment, ja ha faltat al primer ple ordinari de la era de Sánchez. L'expresident del Gobierno va trepitjar per últim cop el Congreso el passat dia 1 de juny. Des de llavors no se l'ha vist més.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal