Les enquestes municipals posen contra les cordes l'independentisme

Cs experimenta un auge molt important respecte els comicis passats i es disputaria la segona força amb ERC. La formació taronja se situaria a només 2 regidors de Colau amb entre 9 i 10 i ERC n'obtindria 8.

El PSC també puja i obtindria fins a 7 regidors i el PDeCAT baixaria a 5 dels 10 que té actualment. Segons l'enquesta realitzada per GAD3 a 803 persones els dies posteriors a la moció de censura a Rajoy, el PP quedaria fora l'Ajuntament i la CUP podria també quedar-se sense cap regidor o en els millors dels casos, n'obtindria dos.

El bloc independentista no suma per fer govern

Ros podria perdre l'alcaldia a Lleida

A Lleida l'escenari es repeteix pel que fa al bloc independentista que tampoc sumaria tot i la lleu caiguda del socialista Àngel Ros. Segons el baròmetre d' UA1 Ràdio , els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb 7 regidors, però podrien empatar amb el PDeCAT.

Ciutadans seria la tercera força amb 6 regidors mentre que ERC mantindria els 3. Per contra el PP, la Crida-CUP i el Comú de Lleida oscil·larien entre els dos representats o quedar fora. Tot i això, el baròmetre, que recull Rac 1, senyala que un 42% dels enquestats encara no té clar el seu vot.

Amb aquests resultats, el bloc independentista no sumaria per governar la ciutat de Barcelona. Tampoc ho farien els constitucionalistes. Per tant, només hi hauria un escenari possible: la d'un tripartit d'esquerres encapçalat pels comuns i amb el suport d'ERC i PSC.A Barcelona governa la llista més votada, així doncs, l'independentisme tindria una opció de liderar Barcelona si es presentés amb una llista republicana unitària, tot i que quedaria lluny de la majoria de 21 regidors.D'altra banda, els enquestats també han valorat aes líders dels partits municipals i només ha aprovat Colau amb un 5,2. Es queden a les portes de l'aprovat Alfred Bosch, amb un 4,9, i Xavier Trias i Jaume Collboni, amb un 4,8.