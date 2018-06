Torra considera ''molt raonable'' declarar l'1-O festa nacional

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 10:00 h

L'ANC considera que el dia del referèndum va representar "el punt de no retorn" del "camí de la independència"

Redacció/ACN | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat en una piulada que veu un "suggeriment molt raonable" que es declari l'1-O "festa nacional", tal com va suggerir aquest dimarts l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Sembla un suggeriment molt raonable, gràcies. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de junio de 2018

Els responsables de l'entitat van proposar que el dia 1 d'octubre fos festiu perquè va representar "el punt de no retorn" del "camí de la independència" i va remarcar que el paper dels ajuntaments és "clau per avançar"."Sembla un suggeriment molt raonable, gràcies", ha respost el president de la Generalitat.D'altra banda, l'entitat va aplaudir així la iniciativa de l'Ajuntament de Seva (Osona), dilluns va aprovar per unanimitat al ple municipal declarar l'1 d'octubre festa local. "Esperem que s'estengui arreu", va afegir l'ANC.