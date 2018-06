El govern de Pedro Sánchez dona cobertura al frau fiscal

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 11:00 h

Màxim Huerta diu que no pensa dimitir

Redacció | Un dels ministres més controvertits del nou executiu de Sánchez, el responsable de cultura i esports, Màxim Huerta, torna a ser protagonista aquest dimecres al matí. Segons ha avançat El Confidencial, Huerta va defraudar 218.322 euros a Hisenda amb una societat creada l'any 2006 i va ser condemnat en dues sentències fermes. El ministre conegut per les seves polèmiques declaracions contra l'independentisme i el futbol provoca el primer mal de cap al govern de Sánchez, que sembla que li donaria suport.

Màxim Huerta ha dit en una entrevista a Onda Cero que no pensa dimitir i ha assegurat que està al corrent de tots els pagaments a Hisenda des de fa anys.

"Les meves obligacions tributàries estan al corrent i no tinc cap dubte moral ni conflicte", ha reblat Huerta que ha explicat que el 2012 va canviar "el criteri fiscal i hi va haver una regularització". Per això, considera que l'"assumpte està tancat" perquè ja va pagar la part corresponent.



El PSOE diu que "ja està solucionat"

La vicesecretària general del PSOE i portaveu al Congrés, Adriana Lastra, ha tret importància a l'assumpte dient Huerta, que llavors era presentador de televisió "va fer unes deduccions que no es podien fer, però ja està solucionat".

Tot i això, ha assegurat que "el ministre i el seu gabinet donaran les explicacions oportunes".



Sánchez vol aclarir tot tipus de detall

En aquest sentit, segons han informat fonts de l'executiu al digital Público, Sánchez vol aclarir tot tipus de detall amb el ministre, amb el que s'està en contacte des que la notícia ha saltat a la llum, per veure com abordar la situació.

Segons el diari citat, al llarg del dia es prendrà una decisió sobre el futur de Huerta però ell ja ha dit que no pensa dimitir. D'altra banda, se sap que el president del govern espanyol hauria demanat als seus ministres informació sobre si tenien alguna circumstància del seu passat que els pogués salpicar al present, però es desconeix si Huerta li va comunicar el seu desafiament amb Hisenda.

El ministre va defraudar un total de 218.322 euros a Hisenda amb una societat creada l'any 2006 i va ser condemnat en dues sentències fermes. Huerta va pagar la multa però la sentència aclareix que "no es pot apreciar bona fe en la seva actuació", donant per suposat que es va intentar defraudar a l'Agència Tributària.

