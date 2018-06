Platges metropolitanes: diversitat, identitat i gestió personalitzada

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 05:00 h

El relleu del litoral metropolità influeix en les platges i, sobretot, condiciona la seva gestió

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



No totes les platges són iguals. De fet, els 42 km de front marítim metropolità, on podem gaudir de 41 platges diferents, presenten característiques geogràfiques diverses que no només canvien la seva fisonomia sinó que les seves particularitats també les fan més adients per unes activitats o unes altres.

El manteniment de l'AMB a les platges metropolitanes







Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes AMB, platges

Al litoral metropolità cal diferenciar entre les platges del nord i les del sud. En el cas de les primeres, són platges més abruptes i més estretes, amb una sorra més gruixuda i pedrenca i una profunditat més acusada. La granulometria o la influència de la Serralada Litoral enganxada al mar en són alguns dels motius .



L’accessibilitat de les persones amb problemes de mobilitat és una prioritat a tot el litoral, però la forta pendent de les platges del nord pot dificultar-ne l’entrada i sortida de l’aigua. Per això s’han instal·lat elements que faciliten el bany a aquestes persones a través d’unes boies d’assistència. Per altra banda, el litoral metropolità del sud té un relleu més suau, amb platges més amples, menys profunditat de nivell de l’aigua i una sorra més fina. Totes aquestes particularitats venen donades pel Delta del Llobregat i el Massís del Garraf.





Com influeix el relleu en les platges metropolitanes?



En tenir diferents característiques, cada zona litoral requereix d’una gestió concreta de les platges. Per exemple, es té en compte el seguiment dels temporals i les pluges fortes, el litoral nord té una gestió que es basa en un seguiment dels temporals i les pluges fortes. Al litoral nord, s’activa un protocol previ al temporal on es treballa per eliminar barreres que bloquegin el pas de l’aigua i construir canals per evitar la inundació de les platges. Una vegada acabat el temporal, els equips tècnics treballen per deixar les platges tal com estaven abans de les pluges.



D’altra banda, el terreny de les platges metropolitanes del sud és ideal per potenciar la biodiversitat a través de les dunes híbrides, una iniciativa que ha contribuït a naturalitzar les platges de Castelldefels i Gavà. Aquesta gestió es troba actualment en la seva cinquena fase, on es preveu construir 5.000 metres lineals més, plantar 7.000 unitats de plantes autòctones i retirar 40.000 kg de vegetació invasora de les platges metropolitanes de Castelldefels, Gavà i Viladecans. A banda d’això, les esplanades sorrenques de la platja de Castelldefels, així com la seva orientació i morfologia, han fet possible la realització d’un abalisament destinat exclusivament a practicar kitesurf. Això no només suposa una atracció per molta gent, sinó que prova que les platges metropolitanes tenen identitat pròpia.



El litoral metropolità puntuat amb un notable pels seus usuaris



Els banyistes valoren molt positivament la qualitat d’aquestes platges, arribant gairebé al 8 sobre 10 i amb un índex de satisfacció del 110%, la xifra més alta fins al moment. A més a més, els 10,5 milions d’usuaris de les platges metropolitanes avalen la seva qualitat i la bona gestió i manteniment que s’està duent a terme per part de les administracions. Una gestió que es realitza tenint en compte la identitat del litoral metropolità i alhora preservant i potenciant la personalitat de cada platja: des de les urbanes, com a Badalona, fins a platges totalment naturalitzades com la del Prat de Llobregat, passant per aquelles destinades a un públic més familiar com les de Castelldefels o Gavà.