El dibuixant d'El País alimenta la incitació a l'odi de PSOE i C's contra els independentistes

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 12:30 h

Exposa que els llaços grocs serveixen per "caçar" la gent que no els porta

Redacció | Ben coordinats i a una, el nacionalisme espanyol s'ha proposat crear un clima per propiciar la confrontació civil que el ministre d'Afers Exterior, Josep Borrell, va anunciar a la Sexta.

Només 24 hores després, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, donava per bona aquesta teoria asseverant que "Sí, venim d'un període molt difícil i molt dolorós".

Aquest matí, Inés Arrimadas a Catalunya Ràdio feia unes declaracions irresponsables que atiaven encara més l'odi que, en paral·lel, anaven acompanyades d'una fitxa del tauler, en aquest cas del dibuixant d'El País, que en la seva vinyeta alimenta encara més la incitació a l'odi amb un dibuix on es veu a dos catalans portant un llaç groc amb la frase: "Els llaços són per caçar els que no els porten".