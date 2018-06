Del Diplocat ''en liquidació'' a la derrota de Borrell

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

13 de juny de 2018, 13.32 h







HEM PASAT DE LA CORRUPCIO DE LA GESTA-PP-O A LA DEL PSOE





El ministre Maxim Huerta, fou condemnat per un frau de 218.000 euros.

Hisenda el va acusar de deduir de manera injustificada 148.702 euros quan

col•laboraba amb Telecinco.

El frau pel qual va ser condemnat pel TSJM, es va cometre durant els anys

2006, 2007 i 2008.

La justicia va obligar-lo a pagar 365.938 euros per la liquidacio dels tres

exercicis, inclos el recarrec de la multa i els interessos per retard.







SEGUIM !!!





REPUBL... Llegir més