Les denúncies per tortures i maltractaments policials es multiplica per quatre en el darrer any

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 14:00 h

Més del 60% són a Catalunya

Redacció | 1.014 persones han denunciat socialment o judicialment tortures, abusos i maltractaments policials durant l'any 2017, segons recull l'informe de la Coordinadora per a la Prevenció i de la Denúncia de la Tortura (CPDT). Es tracta de la xifra més alta des de l'any 2004, quan es va començar a recollir aquestes dades.

La dada del 2017 multiplica gairebé per quatre la recollida el 2016, en què es van comptabilitzar 259 casos. L'informe recull totes aquelles agressions que es van produir sobre persones sota custòdia dels funcionaris en comissaries, casernes, presons o altres centres de privació de llibertat, i en el transcurs d'intervencions policials com la repressió de manifestacions.



El 58% d'agressions es produeixen durant mobilitzacions socials com la de l'1-O

En aquest sentit, el 2017 "ha estat l'any en que un major nombre de persones han denunciat haver patit algun tipus d'agressió policial durant la participació en mobilitzacions socials, una categoria que suposa el 58% del total de persones afectades", detalla l' informe sobre la tortura i els maltractes policials a l'Estat.

De fet, a Catalunya és on registren el número més gran de casos, 619 en total. I d'aquests, 473 són persones que van denunciar agressions en mans de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l'1-O.

D'altra banda, també augmenten les agressions a persones migrants per part dels cossos i forces de Seguretat de l'Estat. Mentre que el 2016 es van recollir 147 casos, la xifra ha augmentat a 287 persones.



El CPDT denuncia que la tortura es ''premia'' a l'Estat

L'informe del CPDT també denuncia "la sensació" que a Espanya la tortura per part de l'Estat no només "no es persegueix", sinó que "es premia". Així doncs, recorden que el coronel de la Guàrdia Civil responsable de l'operatiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, va ser acusat de torturar a una persona detinguda en règim d'incomunicació l'any 1992 i jutjat l'any 1997.

"Entenem que encarregar aquestes responsabilitats a persones amb aquest passat dona un missatge de "premi" a determinades actituds i conductes que valorem molt perilloses", assenyala l'informe.

