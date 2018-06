[Vídeo] Un manter cau a terra inconscient després d'una batuda de la Guardia Urbana de Barcelona

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 14:30 h

Advertim que les imatges poden ferir alguna sensibilitat

Gerard Sesé @gerardsese | Moments de tensió a la plaça Catalunya de Barcelona. Segons explica el col·lectiu 'Detrás de la manta', una xarxa de suport contra la criminalització i la violència racista i classista cap als venedors ambulants a Barcelona, una batuda de la Guàrdia Urbana de Barcelona hauria acabat amb un menter ferit a terra. També han denunciat que l'ambulància ha tardat 20 minuts a arribar.

Un manter inconscient a terra després d'una batuda amb la GUB © Detrás de la Manta Comparteix Tweet

L'ajuntament de Barcelona dels comuns neda entre dos discursos ben oposats. Fins i tot actua amb equidistància amb el tema de la venda ambulant a Barcelona: per una banda enarbora el discurs del "voler acollir" i, tal vegada, ara que ve l'estiu i els turistes, el d'intentar amagar de certs llocs cèntrics de la ciutat els manters que venen, sovint, falsificacions. Una petició del gremi comercial de la ciutat comtal que veu com els manters exerceixen una competència deslleial cap a ells.

Avui s'ha produït un enfrontament entre un grup de manters i la Guàrdia Urbana de Barcelona. Durant la batuda, un manter ha quedat inconscient a terra, fins a 20 minuts, que no ha arribat l'ambulància. El col·lectiu 'Destrás de la Manta' ha explicat que la policia municipal "no respecta el Ramadà de les persones que sota el fort sol i sense menjar ni beure es guanyen la vida venent a la manta". A més, també ha definit els agents locals així: "No són funcionaris, són mercenaris. L'ambulància triga més de 20 minuts. Si ell home fos blanc, ja seria aquí. La GUB escalfa l'ambient per justificar la seva violència en una batuda racista del dia a dia amb els Manters".



No son funcionarios son mercenarios.

La ambulancia tarda más de 20'. Si él hombre fuera blanco ya estaría aquí.

La GUB calienta el ambiente para justificar su violencia en una redada racista del día a día con los Manteros. #PareudePararme #PareuDePegarme @sindicatomanter pic.twitter.com/1yfjHLTbkA — Tras La Manta (@TrasLaManta) 13 de juny de 2018

