[Vídeo] L'unionisme, a punt d'esclatar: ''¿Queréis paz? Pues parad vosotros, porque como yo somos muchos''

Les amenaces unionistes a l'independentisme són cada cop més preocupants

Redacció| No és estrany que corrin per les xarxes socials amenaces unionistes a l'independentisme, però darrerament són cada cop més preocupants. Els ultres espanyolistes de 'Brigada Penedès' -entre altres- ja han amenaçat amb fer ús de les armes i sembla que ningú està disposat a parar-los els peus. Més aviat, a encoratjar-los, com aquesta veïna de Badalona que ha pujat a la Creu de Montigalà davant el rumor que algú l'hauria pintat de groc.

Un orco de Mordor lanza un mensaje a los independentistas una vez conquistada la Cruz de Montigalá en Badalona: “¡Me he subido sola porque mira... había... bufff... diez o más... que querían subir conmigo!” pic.twitter.com/EWY1Vat5f4 — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 12 de juny de 2018

"Aunque hubiese sido verdad, yo hubiera llegado aquí y ya me hubiese ocupado de limpiar la cruz", ha dit en veure que el monument seguia com sempre. Cosa que, amb tot, no li ha impedit gravar amb el mòbil -"bastante resistente, por si acaso me vuelvo a encontrar con un subnormal como vosotros"- un vídeo intimidador dirigit als independentistes. "A mi no me ha importado si era verdad o mentira, he subido hasta aquí. Y he subido sola hoy porque me ha dado, pero tengo como 20 detrás conmigo que hubiesen podido subir", ha assegurat.Seguidament, s'ha reivindicat "catalana, nacida en Catalunya" per deixar clar que "todo lo que sea de mi tierra, España, no lo vais a ensuciar". I ha afegit: "bueno, podéis ensuciarlo pero donde haya uno o diez como vosotros, seremos uno o diez pero con cojones". Ha desplegat una bandera espanyola i s'ha dirigit al sobiranisme amb to amenaçador: "Esta es nuestra bandera, a ver si os enteráis , a ver cuando lo vais a entender de una puta vez".Segons aquesta dona, els independentistes són uns "mentiders" perquè "pedís respeto, decís que sois gente de paz y todavía no os he visto en ningún puto vídeo ir en plan de paz". "¿Queréis paz?", ha preguntat i ha repost amb un "pues parad vosotros, porque como yo somos muchos". "No os olvidéis. Los mios, los patriotas, somos gente que todavía no hemos hecho nada, no nos hemos ni defendido", ha sentenciat.