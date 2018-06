[Àudio] Sobtada transformació d'Arrimadas a l'ecologisme: ''els llaços grocs contaminen els oceans''

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 17:00 h

La líder de C's a Catalunya té -de sobte- una gran preocupació pel medi ambient

Redacció| La líder de Ciudadanos a Catalunya, Inés Arrimadas, té -de sobte- una gran preocupació pel medi ambient. Ho ha dit aquest dimecres a 'El Matí de Catalunya Ràdio', on ha assegurat estar "molt sensibilitzada amb el tema dels plàstics als oceans i tal" i ha retret als republicans que la idea de col·locar llaços grocs arreu de Catalunya per la llibertat dels presos polítics "no és molt bona des del punt de vista mediambiental".

Sobtada transformació d'Arrimadas a l'ecologisme: ''els llaços grocs contaminen els oceans'' pic.twitter.com/7P6TNtNI97 — directevideos (@directevideos) 13 de juny de 2018

Aquest sobtat interès de la cap de l'oposició al Parlament ha sorgit mentre parlava amb Mònica Tarribas dels catalans que "estan farts que li substitueixin els símbols de tots pels d'una part de la societat" i de "passar per l’aro". Els mateixos, segons ella, que no volen "acceptar que els carrers siguin només pels que porten el llaç groc, anar a la platja i veure creus grogues i passejar per les ciutats i que estigui tot ple de plàstic groc"."Que això és molt contaminant", ha afegit per insinuar que els llaços grocs que es veuen per "quilòmetres i quilòmetres de carreteres" arreu del país són culpables de la contaminació amb plàstics dels oceans.