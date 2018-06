La premsa espanyola menteix descaradament en un intent de vincular Puigdemont amb un cas per corrupció a Girona

13 de juny de 2018, 18.32 h

Espanya es veu perduda sense Catalunya i l'única manera de posar-hi solució, per ells, és seguir burjant la ferida. Es un pais de descervellats i el que és pitjor de cara a una solució, és que el poble espanyol majoritariament, està ofuscat per un odi que no els permet fer servir la mica d'enteniment que es suposa en gent normal. I aixó que tenen una dita que ho retrata : Los mismos perros con distintos collares. Doncs no hi ha manera de que ho apliquin, i només cal anar en contra de C... Llegir més