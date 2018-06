On allotjar-se aquest estiu: Aquests són els hotels que han abandonat Catalunya pel procés

- Gargallo Hotels a Fraga (Osca). L'empresa compta amb 19 allotjaments a Catalunya i a Aragó, dels quals deu són a Barcelona. Hi ha qui torna Únic Hotels, de la família Guardans, ha decidit tornar a casa i ha passat la seu, que va canviar el 2015, de Madrid a Barcelona.

- Best Hoteles cap a Benalmádena (Màlaga). Administradora de 32 hotels a l'Estat i a Andorra. 2 a Cambrils, 12 a Salou i 1 a La Pineda. 4 a Barcelona, 1 a Andorra, 1 a Mallorca i 4 a Barcelona.

- HG Hoteles s'han desplaçat a Benasc, Osca. Són propietaris de 8 centres al Pirineu, les Illes Canàries i les Balears. Tenen en tres llengües però no en català i aquests són els seus establiments: HG City Suites, HG La Molina, HG Alto Aragón, HG Cerler, HG Maribel, HG Isaba, HG Jardín de Menorca, HG Cala Llonga, HG Cristian Sur, HG Tenerife Sur i HG Lomo Blanco.

- Axel Hotels: La cadena d'hotels especialitzada en atendre clients LGTBI, també va canviar la seu a Madrid. El seu imponent hotel a la cantonada del carrer Aribau amb Consell de Cent, que compta amb una terrassa oberta a dalt de tot, ja no cotitza a Catalunya. De fet, el seu bar havia estat lloc de trobada del col·lectiu LGTB d'Esquerra durant les campanyes electorals municipals o catalanes. La cadena té un altre hotel al carrer Calàbria, dos a Berlín, un a Madrid, una a Maspalomas (Gran Canària) i Eivissa.

- Grupo Hotusa a Madrid: Els seus hotels són els que es troben sota el paraigua del nom Eurostars Hotel Company. El grup la utilitza com la part que engloba el negoci de gestió directa d'hotels. Actualment, Grup Hotusa compta amb una cartera de més de 180 hotels, dels quals més de 100 estan integrats en la cadena Eurostars Hotels i més de 50 en la cadena Exe Hotels.

Aquestes empreses durant els últims anys han decidit canviar la seva seu social de Catalunya per a marxar a Espanya:

