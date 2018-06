Roben el cartell de Municipi per la Independència d'Ullastrell i en demanen un rescat

Última actualització Dimecres, 13 de juny de 2018 19:30 h

Una persona anònima truca a l'Ajuntament i deixa un missatge en to amenaçador

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| L'Ajuntament d'Ullastrell (Vallès Occidental) ha lamentat el robatori del cartell de Municipi per la Independència que fins dilluns lluia a l'entrada de la vila. Segons ha explicat l'alcalde, Joan Ballbé (ERC), el senyal va desaparèixer per la nit i l'endemà, al punt del migdia, una persona anònima va trucar a l'Ajuntament i va deixar un missatge en to amenaçador reclamant un rescat. "Va parlar amb l'administrativa que va agafar el telèfon i va dir-li que si voliem recuperar el cartell haviem de fer un ingrés de 155 euros a l'entitat SoSRacisme", explica el batlle.

Ballbé ha titllat els fets "d'estranys" i ha defensat la llibertat d'expressió. Amb tot, ha criticat que hi hagi ciutadans que per fer-ho "trepitgin les idees" de la resta. L'alcalde ha assegura que no han fet cap cas a aquesta reclamació i ha assenyalat que ja han tornat a col·locar un senyal igual que el sostret per donar la benvinguda a la població. L'Ajuntament està estudiant interposar una demanda per aquests fets.

L'alcalde ha explicat que aquest no és el primer robatori que té lloc a la població, on també han desaparegut una pancarta reclamant la llibertat dels presos polítics, una placa amb el nom d'1 d'Octubre o senyals que indicaven la distància que hi ha d'Ullastrell fins els centres penitenciaris madrilenyes on es troben empresonats els presos polítics catalans. "Es donen situacions molt curioses perquè a vegades apareix un cartell pintat i l'endemà un veí el neteja", comenta el batlle que defensa que tothom ha de tenir dret d'expressar les seves idees. Tot i això critica que hi hagi una part de la ciutadania que faci sentir la seva veu pintant en una paret en blanc i un altre sector que "trepitgi" o "tapi" l'opinió dels altres.



Així mateix retreu a la persona que va fer la trucada que hagi actuat d'aquesta forma. "Si el que vols és donar la cara per un acte vandàlic, fes-ho, podem parlar de tot amb pau i amor però no amb aquest to de mig amenaça perquè aquí nosaltres no hi entrarem", ha afirmat. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de la població, Jaume Puig, ha explicat que l'equip de govern està valorant la possibilitat de denunciar aquesta "extorsió" i aquest robatori, "ja que la col·locació d'aquest cartell va ser aprovada pel ple municipal i es va pagar amb diners públics".