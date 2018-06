Portades: Sánchez ''fulmina'' Huerta per salvar la imatge del nou govern, segons La Razón

No hi ha cap vot

La Razón destaca que "Sánchez fulmina a Huerta para salvar la imagen de su Gobierno" i en la mateixa línia, l'ABC assenyala que "Sánchez fulmina al ministro de Cultura por defraudar a Hacienda" convertint-se en el ministre més breu de la democràcia a l'Estat. Tanmateix, el rotatiu recull que Huerta es presenta com la "víctima de la ''llopada'' que vol dinamitar el projecte de Sánchez".

Per la seva banda, El Periódico titula "Sánchez fa fora Huerta per defraudar el fisc" mentre La Vanguardia destaca "Sánchez deixa caure el ministre Huerta per l'escàndol fiscal". I recullen que José Guirao, exdirector del Reina Sofia, serà el nou responsable de Cultura i Esports.