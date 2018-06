Els peixos grossos del PP al Congreso presidirán comissions per cobrar 1.400 euros més

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 09:30 h

Els ministres que mantenen la condició de diputats no poden percebre indemnitzacions de dos anys de sou

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Després que el PP perdés la moció de censura davant Pedro Sánchez, els ex-alts càrrecs del Gobierno de Mariano Rajoy han vist com se'ls retallava també el sou.

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, conversant per telèfon © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, Espanya, Mariano Rajoy, PP

Els ministres que mantenen la condició de diputats no poden percebre indemnitzacions de dos anys de sou a la que tindrien dret al sortir de l'Executiu perquè és incompatible amb mantenir l'escó. Però a més a més del sou, també perden secretaris i xòfer, tot i que mantenen un iPad, un telèfon i fins a 3.000 euros per taxis, recull El Español.

Però els ministres que tenien acta de diputat, tots excepte Román Escolano (Economia), Íñigo de la Serna (Foment) y Alfonso Dastis (Exteriors), han decidit mantenir el seu escó. Això implica que s'han quedat amb un salari "bàsic" de 3.683 euros pels escollits per Madrid i fins a 4.636 per la resta.

Una nòmina molt superior a la de la mitjana catalana i espanyola. Però així i tot queda encara "lluny" dels 75.000 que cobraven quan estaven a La Moncloa.



Per això, alguns ja estan fent mans i mànigues per tal de rascar d'on sigui i apujar-se la nòmina a final de més. Així, els presidents de comissió sumen a la seva nòmina 1.431 més, encara que no puguin acumular el complement si presideixen més d'una comissió.

Notícies relacionades