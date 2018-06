Mediapro prepara un documental sobre el 20-S que deixarà en evidència Llarena

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 10:00 h

Segons Jaume Roures, les imatges acrediten la innocència de Sànchez i Cuixart

Redacció | Mediapro està preparant un documental sobre la concentració del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia. Així ho ha explicat Jaume Roures a Rac 1, on ha assegurat que les imatges permetran demostrar que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart "no són culpables ni de sedició ni de rebel·lió", tal com defensa el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

Roures també ha admès que les imatges podrien servir de prova per a la defensa dels "Jordis", que fa més de set mesos que són injustament tancats a la presó de Soto del Real.

Segons el director de Mediapro, "les negociacions amb la Guàrdia Civil, les converses amb els Mossos demostren que hi havia una actitud que allò no se n'anés de mare, que no hi hagués enfrontaments".

"Ensenyem que qui destrossa el jeep són els mitjans de comunicació", ha assenyalat Roures que ha explicat que "quan ells pugen al jeep és perquè ho pacten amb la Guàrdia Civil i perquè la gent que encara és allà els senti".

El documental sortirà a finals d'aquest mes o a principis de juliol i s'emetrà per TV3.

