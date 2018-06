La macabra estratègia d'una empresa taurina per fomentar l'assistència de nens a les places

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 11:00 h

Regalarà entrades a 1.200 menors a la sortida de l'escola

Redacció | L'empresa taurina Tauroemoción regalarà entrades a 1.200 nens entre 6 i 14 anys perquè vagin a veure una cursa de braus a la plaça de Daimiel a Ciutat Real. L'Ajuntament ha assegurat en un comunicat que l'objectiu de la iniciativa és "fomentar l'assistència de nens" als espais taurins i crear "afició" als bous.

Segons el consistori de Daimiel, el repartiment de les entrades es farà al llarg d'aquesta setmana a les portes de diferents escoles de la localitat, a la sortida de classe, tal com publica el digital Público.

L'alcalde del municipi, Leopoldo Sierra Gallardo, ha argumentat al diari citat que "respecta l'exercici lliure d'una empresa privada de divulgar una activitat, al marge de què pugui ser més o menys compartida". "És decisió última dels pares" que els nens hi vagin, ha justificat l'alcalde del PP.

Tot i que a l'Estat no hi ha edat mínima per assistir a una cursa de braus, el passat mes de febrer, el Comitè de Drets dels Nens de l'ONU va recomanar a Espanya que prohibís la participació de menors de 18 anys a les curses de braus, també com a espectadors. Segons Nacions Unides, s'ha de "prevenir els efectes nocius de la tauromàquia", ja que ho consideren un "exercici violent".

