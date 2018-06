Robles seguirà amb el director del CNI que va ordenar espiar Puigdemont

L'any 2014 va ser renovat per cinc anys més quan Rajoy ja estava a la Moncloa i, l'aleshores vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, havia assumit el control sobre el CNI després de col·locar-lo a l'estructura del Gobierno.

Però Robles prefereix no tocar res, ni el CNI, ni la direcció operativa dels Exèrcits. Roldan va arribar al càrrec al 2009 amb José Luis Rodríguez Zapatero com a president del Gobierno.

