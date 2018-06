L'alcalde d'Argentona es nega a declarar per l'1-O i titlla de ''farsa'' el ''judici polític'' contra Catalunya

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 12:30 h

Eudald Calvo (CUP) rebutja l'acostament dels presos i reclama la seva "plena llibertat"

Redacció | L'alcalde d'Argentona, el cupaire Eudald Calvo, s'ha negat a declarar aquest dijous davant el fiscal de Mataró, que l'havia citat com a investigat per haver facilitat la celebració del referèndum d el'1-O.

Desenes de persones han donat suport a l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, a l'entrada dels Jutjats de Mataró © Jordi Pujolar Comparteix Tweet

Calvo assegura que el seu és "un cas polític més de repressió" contra Catalunya: "No serveix de res que comparegui i ens reafirmem en no reconèixer les estructures judicials d'un estat espanyol que només busquen l'aplaudiment de la caverna que vol més repressió contra els catalana. No participarem d'aquesta farsa", ha etzibat.



Sobre la proposta d'acostament dels polítics independentistes a presons catalanes, Calvo ha rebutjat negociar "engrunes" i reclama la seva "plena llibertat". En aquest sentit, reclama al govern de Pedro Sánchez un canvi de "tarannà" real.

