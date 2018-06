Grande-Marlaska es renta les mans amb el trasllat dels presos polítics

Grande-Marlaska ha volgut aclarir que en el cas dels presos amb sentència sí que és Institucions Penitenciàries qui pot decidir el centre on es compleix la pena però que, en el cas dels presos preventius, és el jutge qui té l'última paraula.

En una entrevista a Onda Cero, Grande-Marlaska ha apuntat que les circumstàncies personals dels presos preventius són una de les raons per avaluar el trasllat, ja que, en aquest cas, ha admès que "ajudaria a mantenir una comunicació personal més fàcil".

Ara bé, ha considerat que si s'ha d'obrir un període de cinc o sis mesos que el jutge no els ha de citar ni practicar cap diligència en presència dels presos "existeix la possibilitat" d'un trasllat si el jutge ho autoritza.

El titular d'Interior ha reconegut que els presos preventius han d'estar a disposició del jutge i, per tant, en aquest cas han d'estar a centres penitenciaris propers a Madrid per si Llarena els reclama.

