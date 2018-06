Lopetegui es cola a un article de 'La Vanguardia' com a seleccionador de La Roja

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 14:00 h

L'entrenador va ser cessat aquest dimecres després de saber-se que serà el nou entrenador del Reial Madrid per a la pròxima temporada

Redacció | Les presses no són bones. Però la destitució del seleccionador espanyol Julen Lopetegui va sorprendre i molt en arribar només dos dies abans del primer partit de La Roja al mundial de Rússia.

A l'edició impresa de La Vanguardia ja tenien preparat un dossier sobre el Mundial, que comportava també, una entrevista amb el fins aquest dimecres seleccionador espanyol. I aquest dijous ha sortit publicada. De l'entrevista, segurament retocada just després de l'anunci, ha volgut esborrar qualsevol cosa que pogués fer pensar que Lopetegui encara era seleccionador de La Roja.

Excepte el titular: "El seleccionador tranquil: "m'apassiona la meva professió i m'encanten els meus jugadors".

En l'entrevista, Lopetegui parla del Barça i del seu porter Ter Stegen, de les presències de l'entrenador en altres Mundials i també de l'estil de la Selecció.

Preguntat per si s'imagina(va) el Mundial guanyant-lo, Lopetegui responia "me l'imagino anant pas a pas. Arribant a la cita equilibrats. Per a mi és una paraula important".