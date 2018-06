[Vídeo] Hilarant gag de la nova TV valenciana: se'n fot del monolingüisme troglodita dels espanyols

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 14:30 h

Un gag denuncia aquells que critiquen la retolació en català als carrers i botigues

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Fa pocs dies que A Punt, la nova televisió pública valenciana, ja està en marxa i emet arreu del territori. A poc a poc es va descobrint la seva graella de programació. De moment, ja poden dir que un dels seus programes d'humor 'Açò és un destarifo', ja té un gag que s'ha fet viral. Aquest critica aquells que van criticar que els rètols de tràfic o de les botigues al País Valencià estiguessin escrits en català.

'Açò és un destarifo' és un programa d'esquetxos on es fa humor d'allò extraordinari que s'amaga darrere de la quotidianitat dels valencians. Aquestes històries es desenvolupen en diferents escenaris i es combinen amb les aventures i desventures de la família Fuster- Fabra.

Al seu primer episodi, hi ha un esquetx on es pot veure una família perduda en indret recòndit del País Valencià. Se'ls veu desorientats i exhausts fins que un valencià els pregunta com estan. A partir d'aquí, podem veure com la família de Valladolid està perduda perquè no entén res del que els envolta perquè tot està en català. Tota una crítica carregada d'ironia sobre aquell reportatge d'una televisió espanyola que carregava contra algunes ciutats valencianes per tenir alguns cartells (de tràfic o d'establiments) només en català. Aquí l'encertat i contundent gag:



Notícies relacionades