Uns cartells comparen Quim Torra amb Hitler

#2 BEJOTA bcn bcn 14 de juny de 2018, 18.36 h Un historiador francés compara a Quim Torra con Mussolini y Milosevic.

El hispanista francés Benoît Pellistrandi asegura en una tribuna en el diario Le Figaro que Quim Torra es un "'marioneta' en manos de [Carles] Puigdemont" y que resulta "inquietante" que "su inspiración esté en la Yugoslavia de Milosevic o en la Italia de Mussolini"..



N.B.# 1 :DE MOMENT ELS TEUS SÓN FORA.PREN NOTA PER SI DE CAS.

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 14 de juny de 2018, 17.47 h Fora colonos de Catalunya.

Fora inadaptats de Catalunya

Fora españolistes violents de Catalunya.

Fora inadaptats - Ppsoecs - de Catalunya.

Fora guarra zivil, policia nazional i ejercito ple de ferralla de Catalunya.

Fora forces d'ocupació de Catalunya.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//

