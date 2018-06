Jordi Cañas esborra un tuit ignominiós després d'una plantofada a dues mans de Sala-i-Martín

Però el tuit que citava, poc després ha desaparegut. Jordi Cañas ha intentat amagar el que va escriure. Per sort, però, els usuaris de Twitter han tingut temps de fer-ne una captura que demostra la vilesa i la baixesa del de Ciudadanos:

El 29 d'Abril, el @jordi_canyas insultava els professors de La Seu amb l'estil barroer, de macarra de bar barat que el caracteritza. Avui que el jutge ha arxivat el cas, veiem qui era, en realitat,"la infamia, la abyección y el mal". Era el propi Cañas! Demanaràs perdò, no Jordi? https://t.co/VdhSTR4D4v

Xavier Sala-i-Martín ha recordat aquest tuit aprofitant l'arxivament de la causa. "Jordi Cañas insultava els professors de La Seu amb l'estil barroer, de macarra de bar barat que el caracteritza. Avui que el jutge ha arxivat el cas, veiem qui era, en realitat,"la infamia, la abyección y el mal". Era el propi Cañas! Demanaràs perdò, no Jordi?

Reparar el dany fet costarà. El que no serà tan difícil és desemmascarar aquells que han fet sang amb aquesta notícia tan infundada. Va ser el cas de Jordi Cañas que es va fer ressò al seu perfil de Twitter de la notícia que va fer el diari El Mundo fent una llista dels professors acompanyant-ho del text "la infamia, la abyección y el mal".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal