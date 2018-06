El postureig progressista de Sánchez amb l'Aquarius dura menys que Màxim Huerta

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 18:15 h

Alguns passatgers aniran a parar als CIE per ser expulsats posteriorment

Redacció| Set dies ha ocupat Màxim Huerta el càrrec de ministre de cultura espanyol, abans de veure's obligat a dimitir en fer-se públic que va ser condemnat el 2017 per defraudar 218.332 euros a Hisenda. Ara, ostenta el dubtós honor de ser el ministre més breu de la democràcia a Espanya, cosa que segur no deu portar amb gaire gust. Això sí, sempre podrà dir que ha durat més que -com deia Oriol Junqueras des d'Estremera- el "postureig progressista" de Pedro Sánchez: mentre dilluns anunciava que l'Estat espanyol acollirà el vaixell Aquarius (on hi ha 629 persones abandonades a la seva sort al Mediterrani) "per raons humanitàries”, avui s'ha confirmat que alguns dels seus passatgers seran retinguts als CIE i posteriorment expulsats.

Ho ha dit la vicepresidenta i ministra d'Igualtat del Gobierno, Carmen Calvo, que -després de reunir-se amb el president del Consell de la Generalitat Valenciana, el també socialista Ximo Puig- ha explicat que les persones que arribaran entre dissabte i diumenge a València poden anar a parar als centres d'internament d'estrangers (CIE) per després ser expulsats de l'Estat. "Uns aniran als centres d’estrangers, i la resta, a altres espais en funció de les seves condicions", ha admès Calvo.



El mateix que ella havia expressat aquest matí el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rebutjar que les 629 persones que arribaran a l'Estat espanyol a bord de l'Aquaris puguin tenir estatus de refugiats. Segons ell, no rebran un tracte diferent "de qui arriba en pastera". "Qui no reuneixi les condicions per a l'asil podrà rebre un expedient d'expulsió", ha afegit. Amb tot, donat el ressò mediàtic del cas i la possibilitat de rentar la imatge del socialisme que suposa, Calvo ha obert la porta a la figura legal de la protecció especial per als ciutadans que no puguin retornar als seus llocs d'origen perquè això posaria "en perill les seves vides".