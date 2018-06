Un membre de la PAH assenyala la banca amb una dura foto del suicidi del veí de Cornellà

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 19:15 h

Una tragèdia que esquitxa el TC i el Gobierno de Rajoy

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Un home s'ha suïcidat aquest dijous al matí llençant-se per la finestra del seu pis quan anava a ser desnonat a Cornellà de Llobregat, segons fonts policials. Els fets s'han produït al voltant de dos quarts d'onze del matí quan la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge per dur a terme el desnonament. El veí però s'ha negat a obrir-los la porta i la comitiva judicial ha avisat els Mossos d'Esquadra perquè els donessin suport. Un cop han tornat a trucar la porta i s'han identificat, l'home els ha demanat que s'esperessin un moment i segons més tard han sentit els crits d'una dona alertant que el veí s'havia llençat al buit. El SEM s'ha desplaçat tot el seguit fins al lloc, al carrer Camèlia, però només ha pogut certificar la mort de l'home.

Una mort amb molts còmplices a l'ombra: la banca

Un veí de Cornellà i activista de la PAH, Víctor Gómez, ha explicat a través de Twitter que avui la plataforma havia aconseguit aturar 3 desnonaments a la ciutat del Baix Llobregat. Assegura que "malauradament, no teníem constància d'aquest altre" que ha acabat amb tragèdia. Gómez ha publicat: "Veieu com està aquesta tanca? És la marca del suïcidi d'un veí, Carrer Camèlia número 7 a Cornellà. La banca guanya tacant-se de sang" i ha acompanyat el text amb una foto on assegura que es tracta dels baixos del pis on s'ha precipitat al buit el veí.

Una tragèdia que esquitxa el TC i el Gobierno de Rajoy

No és mal moment per a recordar que el Tribunal Constitucional espanyol a finals d'octubre de l'any passat va tombar, una vegada més, una llei aprovada pel Parlament després d'admetre el recurs que va presentar el govern de Rajoy. L'alt tribunal va suspendre de manera cautelar la llei d'emergència habitacional que preveia l'ús social dels habitatges buits dels bancs i grans propietaris i anava encaminada a evitar desnonaments. Facilitava el reallotjament de famílies en risc d'exclusió amb lloguers socials, i la mediació entre els endeutats i les entitats financeres. Tot va quedar en paper mullat.





¿Veis cómo está esa valla?

Es la marca del SUICIDIO de un vecino, C/ Camelia, 7 #Cornellà con orden de DESAHUCIO

Hoy con los comPAHs de @PAH_CORNELLA hemos parado TRES desahucios, lamentablemente de este no sabíamos nada

La BANCA gana manchados de SANGRE #HastaSiempreM4 pic.twitter.com/vcW14oBbHy — Víctor González (@VictorGonz54) 14 de juny de 2018

Notícies relacionades