[Foto] La República Catalana, present en el partit inaugural del Mundial

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 18:45 h

Una estelada a les grades desperta la polèmica a la xarxa

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Aquest dijous, ha arrencat el Mundial de futbol del 2018, que deixa orfes de selecció als catalans. Per ordres de la 'Real Federación de Futbol Española' i el 'Consejo de Deportes' de l'Estat, la Quatribarrada no pot participar en aquesta mena de competicions internacionals per països, però això no vol dir que la República catalana no pugui ser-hi present. De fet, ja ho ha estat, al partit inaugural que s'ha disputat a l'estadi moscovita de Luzhnikí.

Estelada XXL al mundial. El món ens mira pic.twitter.com/gapCTldRqG — Eixelebrat (@Eixelebrat) 14 de juny de 2018



Hay que ser muy tonto para ir a ver un Rusia-Arabia Saudí al mundial con una estelada y ponerla para que la vean todos. pic.twitter.com/MRtJBpeMIn — Javier Prieto (@JavierPrieto9) 14 de juny de 2018

Hi jugaven Rússia contra l'Aràbia Saudita, però aquests dos països no han estat els únics protagonistes. Una estelada ha acaparat l'atenció de molts gràcies a un aficionat que l'ha penjat des de la seva localitat a les grades.Un gest que no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on alguns l'han agraït -"el món ens mira", diu un usuari, lloant com un petit detall pot ajudar a la internacionalització del procés- i altres l'han rebutjat com fan amb tot allò que s'escapi del seu marc mental.