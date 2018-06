[Vídeo] Villalobos torna a donar la nota a la televisió dient ''cerdo'' a Màxim Huerta

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 19:45 h

Afalaga el seu substitut, José Guirao

Redacció| "Os vais a aburrir mucho en La Sexta sin darle caña al PP todo el puto día". Aquesta era la darrera sortida de to de Celia Villalobos, quan va encarar-se amb la presentadora de La Sexta, Ana Pastor, després que una moció de censura fes fora els populars del Gobierno. Unes paraules que van causar una forta polèmica als mitjans de comunicació, que -amb tot- no ha frenat Villalobos.

La diputada del PP ha parlat avui al plató del programa d'Antena3, 'Espejo Público', sobre la recent dimissió del fins ara ministre de cultura espanyol, Màxim Huerta, tot i que no havia estat convidada a fer-ho. "Eres como una mosca cojonera, no paras de decirme 'no quieres que hable de Màxim Huerta, por eso me sientas tan tarde en el plató'. Pues habla de Màxim Huerta o de lo que quieras", li ha etzibat la presentadora, Susanna Griso, després de la seva insistència per parlar sobre el tema.Quan ha intervingut, però, ha dedicat les seves primeres paraules al substitut de Huerta, el nou ministre de cultura, José Guirao. "Me alegro muchísimo que este señor sea ministro de Cultura, es un gran profesional. ¿Por qué no ha sido antes ministro de Cultura? Porque trabajó de una forma leal y fantástica con el gobierno del Partido Popular. Y claro, hay sectarismos en los partidos políticos. Y en Deportes pondrá a alguien que sepa tanto como él de cultura", ha dit. A la qual cosa, Griso ha respost, insistent: "¿Tenía que dimitir Màxim Huerta como ministro, Celia Villalobos?". "Pues sí, no tanto por lo que ha hecho, sinó por lo que dijo, él y su jefe. Porque él ha sido la jauría durante tantísimos años... 'El que nace cerdo, lechón o no sé qué historia, muere cerdo, ¿no?'... pues igual", ha dit en referència al refrany espanyol 'El que nace lechón, muere cochino'. La xarxa ha esclatat en crítiques i també alguna lloança en el que ha estat (potser) el naixement d'una nova tertuliana incendiaria.