El PP vol convertir Espanya en la màxima riota d'Europa: no descarta una moció de censura contra Sánchez

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 20:15 h

El tabler del joc de l'oca espanyol: De moción a moción, tiro porque hay corrupción

Gerard Sesé @gerardsese | La política espanyola es podria convertir en la riota d'Europa i de les democràcies occidentals si el PP acompleix la seva paraula. El portaveu adjunt al Congrés, Teodoro García, ha explicat que els populars consideren que Sánchez "hauria de donar avui mateixes explicacions sobre la falsedat del seu currículum" i sobre la tria dels seus ministres, dos dels quals amb una trajectòria política esquitxada pel seu passat.

Un rebot que encara dura

"Sánchez va presentar una moció de censura a un president que no ha estat imputat ni condemnat i no obstant això s'ha permès el luxe de posar a un ministre defraudador i a un altre que ens hem assabentat avui que està imputat com és el d'Agricultura", ha indicat. "Les acusacions que estem escoltant sobre ell i els seus ministres són prou greus per assumir les seves responsabilitats i que vingui a donar explicacions al Congrés". El portaveu adjunt del PP ha recordat que Sánchez "va presentar una moció de censura contra la corrupció que amb ell no s'aplica".

Una nova moció de censura?

És llavors quan ha obert la caixa dels trons i ha explicat que el PP podria presentar una moció de censura contra el cap de l'Executiu en el cas que Sánchez no ofereixi explicacions suficients sobre totes aquestes qüestions "Sánchez es va atribuir el càrrec de ser cap de gabinet a l'ONU quan en realitat no ho era", ha apuntat Teodoro García, que ha reiterat que "Sánchez ha de donar explicacions perquè va ser implacable amb aquells que han tingut situacions similars tant en matèria d'imputació, com d'informació del seu currículum".

L'amenaça s'ha concretat: "si no ho fa, anirem més enllà perquè aquest Govern no ha emanat de les urnes, no està aprovat per la majoria dels espanyols a les urnes".

