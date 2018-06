L'Espanya deprimida que no pot seduir Catalunya: el 83% dels espanyols creu que la situació econòmica és dolenta

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 05:00 h

Així ho especifica el Eurobaròmetre que s'ha fet públic

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El nacionalisme espanyol desenfrenat i el furibund patriotisme que, de cop i volta, ha despertat dins dels cors dels ciutadans espanyols ha resultat ser un postureig lamentable. Resulta que aquells que presumeixen d'un fort sentiment de pertinença a Espanya, alhora, creuen que la seva estimada pàtria viu en una situació econòmica dolenta. Una idea que s'amaga darrere la bandera i que més que seduir als catalans, encara els dona més motius perquè vulguin construir una República lliure i pròspera.

El nacionalisme espanyol desbocat que viuen molts ciutadans d'Espanya amaga una veritable frustració i depressió cap al seu país. El líder de Podemos, Pablo Iglesisas, explicava abans de l'1-O que "mai havia vist tantes banderes d'Espanya als balcons" en referència a les ganes d'expressar el sentiment de pertinença dels ciutadans sorgit com un bolet que en realitat era una simple resposta al procés català.

I és cert, ara, de cop i volta, tothom és i se sent molt espanyol a Espanya. Però... què pensen en realitat els ciutadans de l'Estat respecte la situació del seu país? Ens ho explica l'Eurobaròmetre que s'acaba de publicar.

D'entrada, un 83% dels espanyols (una àmplia i gran majoria) creu que Espanya viu una situació econòmica "dolenta". La mitjana dels països europeus que tenen aquesta mateixa percepció se situa al 47%. Només un 16% la qualifica de bona, quan a Europa la mitjana se situa al 49%.

La tendència a Espanya s'agreuja, al revés que a Europa

Segons l'Eurobaròmetre, per primera vegada des de la primavera del 2007, a la UE s'imposa una visió positiva sobre la situació de l'economia nacional a les opinions negatives, de manera que la percepció positiva ha augmentat en 18 dels 28 Estats membres. No és el cas d'Espanya, que augmenta en quatre punts la xifra de ciutadans que considera que la situació econòmica del país és "dolenta" davant de les dades de tardor de 2017.

Per més que els partits nacionalistes s'hi encaparrin, pels espanyols la independència de Catalunya no preocupa

D'altra banda, per al 52% dels espanyols la desocupació se situa com el principal problema a què ha de fer front l'Estat, seguit de les pensions (41%) i la situació econòmica (25%), mentre que a la resta del club comunitari la falta d'ocupació també encapçala el rànquing (25%), però la salut i la seguretat social (23%) i la immigració (21%) se situen també com a principals preocupacions.

Notícies relacionades