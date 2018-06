Unionistes de fora de Catalunya s'estarien organitzant per actuar contra l'independentisme i ''defensar Espanya''

Última actualització Dijous, 14 de juny de 2018 20:45 h

Redacció| En els darrers dies, és habitual veure a Twitter un missatge que diu ''busco gente para grupo privado en Twitter (máximo 50 personas). La defensa de España como objetivo". Es tracta d'un text que han reproduït moltíssims comptes de la xarxa social i que intenta organitzar l'unionisme de fora de Catalunya -demanen formar grups, per exemple, a Madrid o Sevilla- en petits col·lectius per actuar contra l'independentisme.

ALERTA| Feixistes espanyols es coordinen en petits grups per tot el país per fer possibles accions violentes.



Mai es coordinaran per aturar els desnonaments dels seus compatriotes pic.twitter.com/x2XVVF82pz — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 12 de juny de 2018

Busco gente de SANT ESTEVE DE LES ROURES para grupo privado en Twitter ( máximo 50 personas).



La DEFENSA DE LA REPÚBLICA CATALANA como objetivo.



Interesados mandar DM



Al resto os pido RT, por favor.



Un saludo y gracias.#BarcelonadefiendeRepublica — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 13 de juny de 2018

Encara és una incògnita com s'ha forjat aquesta iniciativa, els seus objectius o qui hi ha al darrere, però la petició ja s'està començant a difondre massivament; juntament amb el hashtag #DefiendeEspaña. Alguns usuaris també han compartit fotografies de 'Don Pelayo' (personatge històric de qui es diu que va començar la reconquesta contra els àrabs a la Península Ibèrica sobre l'any 722) amb la frase "resucita, que hay trabajo que hacer".En contraposició a això, alguns usuaris republicans s'han pres amb humor el que encara no saben si és una amenaça real de l'unionisme per començar a organitzar-se contra el sobiranisme; la qual cosa podria suposar l'ús de la violència (com ja han deixat clar en moltes de les seves accions esporàdiques). Alguns, fins i tot, han copiat el missatge adaptant-lo al poble inventat per la Guàrdia Civil en un informe sobre l'1-O (Sant Esteve de les Roures) i canviant l'objectiu de "defensar Espanya" pel de "defensar la República Catalana".