Junts per la República prepara el llançament al juliol amb Jordi Sànchez com a referent

15 de juny de 2018, 09.59 h







No sé, però em sembla que tant de "Junts per " acaba produint una INFLACIÓ que, com tota inflació té com a conseqüència una DEVALUACIÓ.





De noms i de sigles, ja en tenim prous, ara el que cal és MENYS XERRAMEQUES I MÉS TIRAR ENDAVANT SENSE POR I JUGANT-NOS-HI EL QUE CALGUI.





Qui accepta representar el poble, a més de gaudir dels privilegis que el seu càrrec comporta, també ha d'estar disposat a patir-ne els aspectes negatius.





VISCA LA REPÚBLICA INDEPENDENT DE CATALUNYA !! ... Llegir més