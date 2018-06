Portades: Embolic entre Llarena i el Gobierno per saber qui té competència per un hipotètic trasllat dels presos polítics

La premsa però també es fixa en altres qüestions diverses. El Punt Avui: "Artadi: "No podem rebre el rei amb un somriure"".

Picabaralla entre el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i el Gobierno per saber qui té competències per traslladar els presos polítics catalans a presons més pròximes a Catalunya.

