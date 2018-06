Un reportatge acusa la Universitat de Barcelona de cometre frau en les eleccions al claustre

Aquest any s’ha donat la situació que han coincidit les eleccions estudiantils -cada dos anys- amb les del Personal Docent i Investigador (PDI) i les del Personal d’Administració i Serveis (PAS) -cada quatre anys-. Aquesta coincidència, que podia estar prevista per la Junta Electoral Permanent, ha trastocat el cens, que resta dividit en quatre diferents: Estudiants, PAS, PDI i PDI no doctor o no permanent. Aquesta divisió deixa orfe una categoria que no està recollida, la d’estudiant que té una relació laboral amb la universitat.

El cens, que distingeix els estudiants del personal contractat, va provocar que hi hagués persones que apareixien en els dos censos d’estudiant i de personal contractat -i que per tant podien votar dos cops-. La universitat, davant la situació, decideix reorganitzar el cens i estipula que els estudiants de doctorat que tenen un contracte votaran com a personal PAS o PDI.



Votar més d'un cop



Aquesta mesura ve motivada per: d'una banda, no hi ha normativa específica i s’acullen al reglament a les eleccions al rector de la universitat -una normativa diferent a la que regia aquestes eleccions-; i de l'altra, el cens de PDI és fixe, mentre que el d’estudiants es mòbil fins al mateix dia de les eleccions pràcticament.





Continua llegint el reportatge a Revista Mirall. Tot i això, fonts que han tingut accés a aquest cens, s’han trobat fins a deu casos de persones que podrien haver tingut l’oportunitat de votar dues vegades el 10 de maig en circumscripcions -facultats- diferents.

La cita electoral del 10 de maig, que serveix per escollir els 300 membres que representen el personal acadèmic (180), administratiu (30) i els estudiants (90 dividits amb 84 representants dels estudiants de grau i màster i 6 de doctorat), va estar marcada per una manca de garanties que restava en coneixement de la Junta Electoral Permanent i el vicerectorat d'estudiants i política linguïstica.