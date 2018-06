La cursa per la successió de Rajoy es tensa encara més amb l'entrada de Margallo

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 10:45 h

Es postula com a nou líder del PP per frenar a Saénz de Santamaría

Redacció | L'exministre d'exteriors del PP, José Manuel García Margallo, se suma a la cursa per la successió de Rajoy al capdavant del partit per evitar que l'exvicepresidenta del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, sigui la nova presidenta.

Margallo va anunciar aquest dijous que estava recollint signatures per poder-se presentar com a candidat a presidir el partit. Les firmes s'han d'entregar entre el dilluns 18 de juny i el dia 20, i només fan falta 100 avals.

Segons diversos mitjans ho ha fet al marge de la direcció nacional de Génova, que no esperava aquest moviment. Tanmateix, a esquena del PP valencià, del que és diputat per Alacant. Segons l'agència EFE, el PP valencià no li dóna suport i deixa clar que els avals els està recollint pel seu compte.

La tensió entre Margallo i Santamaría va començar en els temps que compartien gabinet ministerial i va refredar-se amb la sortida de Margallo de l'executiu de Mariano Rajoy el 2016. Després de la moció de censura, ja va dir que no estava disposat que l'exvicepresidenta espanyola liderés el PP.

A banda de Margallo i Sáenz de Santamaría també sonen amb força per agafar el relleu a Mariano Rajoy el president gallec, Alberto Nuñez Feijóo, i l'actual número dos dels populars, María Dolores de Cospedal.

