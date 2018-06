Els hotelers creuen que Jocs del Mediterrani no tindran un impacte significatiu

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 12:00 h

Els restauradors esperen que el moviment d'unes 5.000 persones permeti omplir tots els establiments

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Quan falta una setmana per a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona, els hotelers creuen que l'impacte de l'esdeveniment en el sector no serà significatiu. A Port Aventura, amb tres hotels que es configuren com a Vila Mediterrània, s'han reservat 1.500 habitacions per acollir els esportistes que participen en els Jocs, en què se n'han inscrit més de 3.600.

A banda, s'han reservat un miler d'habitacions en un parell d'establiments de Salou que acolliran personal de l'organització, àrbitres o jutges. "S'esperava més arrossegament de públic", ha admès Sergio Ibarbuen, portaveu de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, que xifra l'ocupació relativa a l'esdeveniment en un 6% de les places disponibles a la zona, aproximadament.



D'altra banda, els restauradors de les comarques tarragonines, encara sense reserves per les dates dels Jocs, estan a l'expectativa i esperen que el flux de visitants per l'esdeveniment, d'unes 5.000 persones segons els seus càlculs, permeti que els 10 dies d'estiu que ja són bons siguin "excel·lents".



PortAventura acollirà als esportistes



Els esportistes s'allotjaran en tres establiments de Port Aventura, que quedaran restringits només per a acollir-los a ells. Es tracta de l'hotel PortAventura, El Paso i Caribe. La resta, que representa poc més d'un 3% del total de places ofertes, fa que l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda no hagi pogut veure complertes les expectatives que preveien en visitants.

"Potser és l'únic que ha fallat i l'únic impacte negatiu", ha explicat el portaveu de l'agrupació que representa 86 hotels, que ha dit que podria ser que les expectatives del sector fossin "més afalagadores del que haurien de ser". Per tot plegat, quan s'hagi de fer el balanç de l'estiu, els Jocs no representaran un gruix d'ocupació important de la temporada, segons el sector.

Així, la crítica dels hotelers cap a l'organització se centra en la promoció que s'ha fet dels Jocs. Consideren que "s'hauria pogut treballar bastant més". Segons Ibarbuen, durant els darrers dies han comprovat com hi ha visitants –internacionals, però també de l'Estat espanyol- que no saben que s'estan a punt de celebrar els Jocs Mediterranis a Tarragona. "Estem en una situació magnífica i amb un potencial terrible i igual no hem aprofitat l'oportunitat que ens donaven", ha aventurat Ibarbuen, conscient, però, que aquest tipus d'esdeveniment no sol atreure un gran nombre de públic.



L'excusa és la seguretat

L'associació aprova que s'hagi optat per allotjar tots els atletes als establiments de Port Aventura. "Ha prevalgut la seguretat, i Port Aventura donava unes facilitats molt grans per la capacitat de control que permet", asseguren. Poder allotjar els esportistes en allotjaments de Salou, per exemple, hauria obligat els hotelers del municipi a tancar algunes zones, a més de tancar també turoperacions de temporada.

Per tot plegat, els hotelers creuen que l'ambient relatiu als esports no es notarà i que aquells que vinguin amb motiu dels Jocs "no cridaran l'atenció" en relació a l'operativa general de la Costa Daurada. Amb tot, no descarten que els atletes puguin allargar la seva estada i que, per Salou, es pugui veure alguna celebració durant la primera setmana de juliol.

Els restauradors, a l'expectativa

A una setmana del tret de sortida als Jocs, el president de l'Associació d'Hotelers de Tarragona, Francesc Pintado, reconeix que "no hi ha una realitat palpable" de l'impacte que l'esdeveniment pot tenir en el sector. Amb tot, ho atribueix a "la cultura de no reservar fins uns dies abans". Tenint en compte que molts dels visitants estan allotjats en règim de mitja pensió, els restauradors confien en poder oferir-los taula per dinar.

"Durant deu dies hauran de dinar fora i un dia ho voldran fer a Cambrils, un altre dia a la Part Alta de Tarragona i un altre, anar a conèixer una bodega al Priorat i dinar allà", ha afirmat Pintado, convençut que el benefici es repartirà arreu de les comarques tarragonines.



Un any tard

L'esdeveniment, que comença el 22 de juny i acabarà el 2 de juliol, s'ha programat en unes dates en què la temporada turística ja està en marxa a la Costa Daurada. Els XVIII Jocs Mediterranis permetran, segons l'associació que agrupa més de 400 restaurants i bars de la demarcació, "acabar d'omplir els establiments i pujar l'ocupació d'aquells restaurants on no solen omplir".

"És cert que s'ha endarrerit un any i que la ciutat no ha tret tot el profit, però la situació econòmica ha fet que els Jocs s'hagin desenvolupat d'una manera diferent de la què ens hauria agradat", ha apuntat.

"Hem d'estar contents que aquestes 5.000 persones vinguin a casa nostra; que vinguin a sopar, a fer una copa, un gelat o un cafè i que s'allotgin aquí", ha explicat Pintado, que considera que no és moment de sumar-se a les crítiques a l'organització o l'Ajuntament.

Pel que fa a la restauració, els Jocs coincideixen amb TGN DTapes, inaugurada dijous, en què, en una iniciativa "divertida" i "per fer ciutat", segons Pintado, s'ha lligat cada tapa a un esportista tarragoní, que, així, rep un mínim reconeixement.

Notícies relacionades