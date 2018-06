L'ANC busca fomentar les empreses compromeses amb la República i perjudicar les de l'Íbex

La proposta la tirarà endavant la comissió 'Fem República' de l'entitat i farà un recopilatori d'empreses de diversos àmbits, com per exemple entitats bancàries, asseguradores o les que pertanyen al sector de la telefonia, de l'electricitat o del gas.

Segons ha avançat la Vanguardia, l'entitat crearà una web on es farà un llistat de totes aquelles empreses que "han demostrat el seu compromís amb la República".

Imatge de l'escenari del final de la manifestació per la "República dels drets socials", amb l'ANC i la Intersindical-CSC al capdavant

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal