Torra: ''Quan el Gobierno vulgui que seiem a la taula a parlar, ho deixo tot i anem a La Moncloa''

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 13:00 h

El president de la Generalitat mostra la seva predisposició per parlar amb Pedro Sánchez

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | "Quan el govern espanyol vulgui que seiem a la taula a parlar, com diu la cançó, ho deixo tot i anem a la Moncloa a parlar". Així ha demostrat el president de la Generalitat, Quim Torra, la seva predisposició a veure'ns amb el president del Gobierno, Pedro Sánchez.

Torra s'ha expressat en aquesta direcció en la intervenció a la conferència inaugural de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra des d'aquest dijous a la Seu d'Urgell.

El president de la Generalitat ha manifestat que vol que aquesta primera trobada sigui "productiva" i no una reunió "de foto". En aquest sentit, ha esmentat que hi ha dos equips treballant i preparant aquesta reunió. Tot i que de moment, encara no hi ha data prevista.

Torra però ha ressaltat que la intenció és que després d'aquesta reunió n'hi hagi més. El president de l'Executiu català ha advertit a Sánchez que ell demanarà "respecte al dret d'autodeterminació del poble català".

Notícies relacionades