"JxCat es planta i assegura que que els presos no poden ser ''moneda de canvi''

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 13:30 h

Pujol adverteix Sánchez que només tindrà una oportunitat per "fer les coses bé" i l'emplaça a "no ser covard" per resoldre la "injustícia" dels dirigents independentistes empresonats

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El grup parlamentari de JxCat ha avisat que els "presos polítics" no poden ser "moneda de canvi" en cap negociació amb l'Estat.

Notícies relacionades

El seu portaveu adjunt, Eduard Pujol, ha apuntat aquest divendres al matí que no es pot convertir en "mercaderia política" la llibertat dels qui haurien d'estar fora de la presó, en una roda de premsa al Parlament.Pujol ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que el seu govern només serà "nou" una sola vegada, i que tindrà només "una oportunitat per fer les coses bé" en la gestió dels presos: "Si assimila la seva covardia serà idèntic a [Mariano] Rajoy, que era molt valent per mantenir la injustícia dels presos".En aquest sentit, el portaveu adjunt de JxCat ha emplaçat Sánchez a "no ser covard" per resoldre la "injustícia" dels dirigents polítics tancats a Alcalá-Meco, Estremera i Soto del Real.